陸委會主委邱太三今（19）率相關業務主管，赴桃園市政府拜會桃園市長鄭文燦，說明政府兩岸政策，並就兩岸交流、在台港人關懷照顧，以及台商回台投資等議題交換意見、聽取市府相關建議，強化中央與地方政府的夥伴關係，凝聚兩岸事務共識。

據陸委會發出的新聞稿指出，邱太三強調，當前國際情勢複雜敏感、牽動台海情勢發展，但「和平」是最為重要的關鍵，政府向來支持對等尊嚴、符合規範及不設政治前提的兩岸交流，地方政府也是協助中央推動兩岸關係良性互動的重要橋樑，兩岸進一步交流互動有助理解，應溝通對話、不應設置任何政治框架。

會中也就協助台商回台投資、交流管理規範等意見交流。陸委會表示，對於桃園市政府所提建議，也將積極處理並協調主管機關納入政策參考。

針對在台港人的相關援助措施，邱太三表示，因應香港變局，政府除規劃推動「香港人道援助關懷專案」及成立「臺港服務交流辦公室」外，並透過通盤檢討法規、強化行政措施等作為，協助香港新住民融入台灣生活。

陸委會指，此次拜會，也與桃園市政府就在台港人關注的就學、就業及投資等照顧服務建立聯繫窗口，期能透過中央及地方協力，提升對於在台港人之服務效能，讓港人順利落腳生根，成為適應台灣社會的新移民。