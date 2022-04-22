正在立陶宛訪問的美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）21日下午前往駐立陶宛台灣代表處，拜會我駐立代表黃鈞耀，並在推特發文指出，美國、台灣與立陶宛將持續為自由、民主和人權奮鬥。

黃鈞耀則表示，很榮幸迎來第一位美國參議員來訪，這顯示了民主國家的團結與堅固聯繫，會晤中討論了人權、自由以及對抗共產主義侵略的方式。