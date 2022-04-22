美參議員首訪我駐立陶宛代表處 拜會黃鈞耀 10:572022/04/22 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 正在立陶宛訪問的美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）21日下午前往駐立陶宛台灣代表處，拜會我駐立代表黃鈞耀。（取自駐立陶宛台灣代表處臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正在立陶宛訪問的美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）21日下午前往駐立陶宛台灣代表處，拜會我駐立代表黃鈞耀，並在推特發文指出，美國、台灣與立陶宛將持續為自由、民主和人權奮鬥。 黃鈞耀則表示，很榮幸迎來第一位美國參議員來訪，這顯示了民主國家的團結與堅固聯繫，會晤中討論了人權、自由以及對抗共產主義侵略的方式。 為烏克蘭抗俄火速量身打造 美給神秘鳳凰幽靈自殺無人機 國戰會論壇》外資賣超台股：台灣與戰爭的距離（羅慶生） #對抗 #美國 #黃鈞耀 #立陶宛 #攜手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 莫德納新推二價疫苗加強劑 號稱更能抗 Omicron 05:122022/04/22 健康 張忠謀直言 美設半導體廠沒競爭力 04:102022/04/22 財經焦點 習近平提出全球安全倡議 反對脫鉤斷供 長臂管轄 04:102022/04/22 全球財經 外銀看日圓 估130元到頂 04:102022/04/22 投資理財 博鰲論壇 習近平提全球安全倡議 04:102022/04/22 產業財經 俄出席G20 各國財長退席抗議 04:102022/04/22 國際大事 名家觀點》吳士存：南海總體平穩 但也須防生亂風險 09:152022/04/22 兩岸 大陸堅持底線思維 對美觀其行 04:102022/04/22 產業財經 赴美成本比台灣高50％ 台積電為何要去？張忠謀說出真心話 05:002022/04/22 財經 尚青論壇》拜登亞洲行的如意算盤，恐怕打不響（何溢誠） 10:032022/04/22 尚青論壇 美拚半導體製造 浪費又徒勞 04:102022/04/22 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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