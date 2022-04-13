苗栗配合新停課標準 徐耀昌：視疫情滾動式檢討 12:312022/04/13 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌今天到公館國中出席活動，針對停課標準，他表示，苗栗將會配合中央政策。（李京昇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，教育部發布新停課標準，放寬相關規定，許多地方縣市跟不跟進各有差異，苗栗縣長徐耀昌13日上午受訪提到，苗栗將依中央規定，再滾動式檢討。 徐耀昌13日上午到公館國中訪視國際教育推行狀況，針對中央停課標準，徐耀昌表示，縣府尊重中央的專業，苗栗縣會配合中央政策，再視疫情滾動式檢討，盼中央地方共同合作，讓疫情平緩。 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 #新冠肺炎 #台灣 #苗栗 #新停課標準 #徐耀昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 本土疫情攀升國家快篩隊成軍 洪孟楷提三點倡議 11:572022/04/13 政治 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 10:012022/04/13 生活 疫情尚未到高峰 侯友宜：大海嘯將來襲 09:502022/04/13 生活 質詢被問疫情警戒標準 陳時中回驚天9字立委當場愣住 00:082022/04/13 生活 金門也不跟進停課新標準 宣布出現2確診全校停課 11:502022/04/13 生活 月底單日恐破千例 停課標準大鬆綁 04:102022/04/13 財經要聞 單日確診恐上萬例 陳時中認：疫情發展迅速 09:402022/04/13 生活 防疫勿成「父子騎驢」黃偉哲籲：未滿12歲停課標準從嚴 10:232022/04/13 生活 北市松山區某高中1生確診 班級停課10天 11:532022/04/13 生活 新停課標準挨轟「別人孩子死不完」 教長：會滾動修正 11:302022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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