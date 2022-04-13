本土疫情升溫，教育部發布新停課標準，放寬相關規定，許多地方縣市跟不跟進各有差異，苗栗縣長徐耀昌13日上午受訪提到，苗栗將依中央規定，再滾動式檢討。

徐耀昌13日上午到公館國中訪視國際教育推行狀況，針對中央停課標準，徐耀昌表示，縣府尊重中央的專業，苗栗縣會配合中央政策，再視疫情滾動式檢討，盼中央地方共同合作，讓疫情平緩。