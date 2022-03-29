台中市政府每周2舉行市政會議，29日移師到南屯區公所，當地里長出席踴躍，當面向市長盧秀燕建言或爭取建設，藍綠議員也到場爭取里長支持，甚至像開議會質詢，向盧秀燕提出地方輿革議題，里長表示，可能快選舉了，議員出席率「

輸人不輸陣」。

盧秀燕因應疫情特別提出4項呼籲，包括民眾外出佩帶口罩

、避免跨縣市移動、祭祖減少掃墓人數及盡速接種第3劑新冠疫苗，保護自己與他人健康。

市府研考會主委吳皇昇向市民報告10大施政重點，5大防疫措施、便捷大台中、改善空氣品質、長者關懷、公托公幼倍增、清涼安心學習計畫、地價稅大幅調降、道路燙平專案、打造台中美樂地及台中新好生活。

目前台中市疫苗第1劑覆蓋率達87.29％、第2劑覆蓋率81.92％、第三劑覆蓋率48.66％，市府擴大加碼方案，即日起至5月15日止，設籍台中市65歲以上長者及55歲以上原住民施打第1至3劑，除可獲衛生福利部的500元禮券，再加碼500元現金，每人接種可得1000元。

市府恢復老人健保補助讓全市32萬名長者受惠、敬老愛心卡搭乘計程車抵扣金額由50元調高至85元、完成450處社區關懷據點及興建仁愛之家多功能大樓。

此外，推動公托公幼倍增計畫，讓年輕人願生樂養，今年更加碼生育補助津貼，從1胎1萬元倍增至1胎2萬元。為讓孩子有更優質的學習環境，市府推出清涼安心學習計畫，讓班班有冷氣，並補助電費減輕家長負擔。

讓民眾很有感的道路燙平專案，從盧秀燕上任至今已燙平1430條主次道路與鄰里巷道，累計改善道路長度超過472公里。