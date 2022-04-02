全台疫情多點爆發，新北市昨日更是新增40例確診，新北市長侯友宜表示，邊境從14天檢疫改為10天，在這4天無法找出的陽性個案占一定比例，加上移工大量引入，早就在社區與工廠擴散，確診數個案上升是一定會受到的衝擊，境內管控非常辛苦，但要挑起責任，希望把疫情穩穩守著。

侯友宜說，從3月7日檢疫改成10天後，疫情早就在社區陸陸續續出現， 隱藏在市區，難免會爆發多條隱形傳播鏈，造成確診個案數上升。

侯友宜也說，Omicro2型傳播速度比1型快30％，這幾天爆量相信都在大家在預料中，尤其新北很多確診個案都是沒有症狀， 要主動找出來，降低傳播速度，包括區長、警察、衛生、環保全力以赴。

侯友宜也說，市府也準備好醫療量能，並 鼓勵大家好好打第三劑，目前覆蓋率有5成3，希望打得更高，鼓勵六十五歲以上長者還沒打的趕快來打。

近日確診著足跡越來越多，侯友宜說，市府針對足跡擴大匡列採檢，希望有到過相關地方的人來採檢，這次景福機動社區採檢站很多人都是接到通知後來採檢，找到的大多是無症狀者。

侯友宜說，雖然目前規定拍照可以脫口罩，但鼓勵大家把口罩戴上，在第四劑疫苗還沒來之前，把口罩戴起來。

至於北市在校園部分施打疫苗還有嘉獎等獎勵，侯友宜強調，目前比較容易傷害的長者是重點， 希望把長者施打率提升，其他有符合資格也趕快來打。