北市4行政區停課、全市免上學 侯友宜這麼強調

北市長柯文哲宣布，北市已經達到20所學校停課，一旦有4個行政區全區停課，全台北市學校都要暫停上課，對此，新北市長侯友宜今（8日）出席市政行程表示，最重要是12歲以下孩童都沒有打疫苗，雙北不但要合作也要跟中央一起努力，大家一起討論來定案。

侯友宜表示，現在面對防疫，教育體系以三峽某國小為例，有確診者又是上課期間，造成確診者數目多，最重要是12歲以下孩童都沒有打疫苗，要給他們更多的保護力；國小、國中處理方式不竟然要一致性，在很多細節執行上，中央訂定標準確實要跟地方好好溝通討論。

侯友宜強調，溝通完後大家能夠一致性，希望能夠站在保護孩子沒有打疫苗的立場為最大優先，國中、高中如何適時調整，站在孩子沒有打疫苗的立場為優先，這也是應該要思考的方向。此外，現階段的疫情要趕快調整，至於要採取何種方式可以討論，大家都一致性來面對，雙北不但要合作也要跟中央一起努力，大家一起討論來定案。