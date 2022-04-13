為保留醫療量能，新北試辦輕症與無症狀確診者「居家照護計畫」，亞東醫院、輔大醫院、三重聯醫陸續啟動試運行，已收治32名安排居家照護病患，市長侯友宜13日主持甚至會議表示，疫情還未到高峰，確診數只會再往上，現在是大浪來了，即將面臨海嘯。

侯友宜表示，面對防疫需快速調整步伐，地方除與中央合作也提醒中央，居家照護可讓醫療量能不崩盤，現在是國家疫情時刻的關鍵轉捩點，新北全面備戰，並願意承擔並分享經驗。