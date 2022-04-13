疫情尚未到高峰 侯友宜：大海嘯將來襲 09:502022/04/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市長侯友宜（中）13日主持甚至會議表示，疫情還未到高峰，確診數只會再往上，現在是大浪來了，即將面臨海嘯。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為保留醫療量能，新北試辦輕症與無症狀確診者「居家照護計畫」，亞東醫院、輔大醫院、三重聯醫陸續啟動試運行，已收治32名安排居家照護病患，市長侯友宜13日主持甚至會議表示，疫情還未到高峰，確診數只會再往上，現在是大浪來了，即將面臨海嘯。 侯友宜表示，面對防疫需快速調整步伐，地方除與中央合作也提醒中央，居家照護可讓醫療量能不崩盤，現在是國家疫情時刻的關鍵轉捩點，新北全面備戰，並願意承擔並分享經驗。 鋼料高檔 中鋼5月盤價仍看漲 台幣連七貶 逾18個月新低 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日確診恐上萬例 陳時中認：疫情發展迅速 09:402022/04/13 生活 桃園＋53 高中以下校園擬類普篩 04:102022/04/13 地方新聞 iKala拚2年內掛牌 首選台灣 04:102022/04/13 產業．科技 電動車、半導體ETF 抗通膨首選 04:102022/04/13 投資理財 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 04:102022/04/13 生活新聞 陳時中：返國免隔離可期 暑假疫情估可緩解 04:102022/04/13 財經要聞 央行企業融通專案 退場時程不變 04:102022/04/13 金融．稅務 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 夜宿海生館 網紅教你拍時尚大片 04:102022/04/13 地方新聞 封控衝擊 大陸3月汽車銷量年減逾1成 04:102022/04/13 焦點新聞 質詢被問疫情警戒標準 陳時中回驚天9字立委當場愣住 00:082022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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