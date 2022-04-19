新北今新增583例確診，受影響學校新增10校11園，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、金山、板橋、新店、新莊、樹林、蘆洲區，皆為班級停課。而20日預計有1校復課，經統計受影響校數為70校26園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。