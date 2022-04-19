新北新增10校11園停課 分布在11行政區 15:302022/04/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今新增583例確診。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增583例確診，受影響學校新增10校11園，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、金山、板橋、新店、新莊、樹林、蘆洲區，皆為班級停課。而20日預計有1校復課，經統計受影響校數為70校26園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。 北市各校停課不同調 家長炸鍋 陸昨新增本土3297例確診、無症狀18187人 上海增7死 #新冠肺炎 #台灣 #班級停課 #新北 #學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗今＋12 延燒至校園5學童、幼童確診 14:432022/04/19 生活 新北居隔數破1萬6 侯友宜曝最大困擾：民眾等不到關懷書 11:512022/04/19 生活 香港小學今率先復課 學生早起做快篩 11:292022/04/19 兩岸 台中明道中學傳2學生確診 校方深夜宣布停課3天 採線上教學 04:472022/04/19 生活 台南＋45確診數創單日新高 至少35人Ct值小於20 15:572022/04/19 生活 輕症爆炸 居隔及居檢快篩次數大減 14:252022/04/19 生活 新北＋583 居隔人數16180人創新高 14:422022/04/19 生活 家長建議高三生停課到畢業 建中：有疑慮可請防疫假 14:112022/04/19 生活 北市交通局＋1 與柯文哲、黃珊珊同場接觸染疫外賓 11:342022/04/19 生活 批「把台灣小孩當白老鼠」 國民黨要求提供BNT施打 11:392022/04/19 政治 本土連4天破千例 專家揭與病毒共存時間點 10:572022/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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