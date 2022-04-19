新北今新增583例確診，受影響學校新增10校11園，包含三峽、三重、中和、永和、汐止、金山、板橋、新店、新莊、樹林、蘆洲區，皆為班級停課。而20日預計有1校復課，經統計受影響校數為70校26園，其中有4校1園為全校（園）停課，其餘皆為部分班級停課。

北市各校停課不同調 家長炸鍋
陸昨新增本土3297例確診、無症狀18187人 上海增7死
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