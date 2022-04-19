新北市居家照護上路一周，新北市長侯友宜今表示，目前收治1468人，居家隔離現已達到1萬6180人，可以預期未來人數還會往上衝，並吐露基層執行面上遇到很多問題，呼籲中央簡化隔離通知流程，及派發地方足夠快篩劑，減輕基層工作負擔，才能讓民眾感受到政府是有能力、可以做好的。

居家照護新北率先執行，侯友宜說，從PCR確認後，在通知過程程序還要上傳到中央，再派送關懷箱，一定會有時間落差，新北一定全力把居家照護做好，減輕醫療量能負擔 目標是在中重症與高風險族群。

侯友宜指出，除居家照護，新北居家隔離現已達到1萬6180人，再加上居家照護，共將近有1.8萬人，光居家隔離，衛生所把所有相關資訊上傳到中央系統，經常發生當機卡卡的延誤，加上中央要判定，一來一往時間讓居隔民眾有3到4天完全無法追到相關訊息，會造成更多民怨反彈，衛生所電話常被打爆，就是因為民眾等不到居家隔離關懷書，快篩試劑也緩不濟急的補充上來，造成居家隔離最大的困擾。

侯友宜建議中央，這是長期以來的問題，尤其碰到新北這麼大量，他不斷調整人力增加第一線夥伴，但系統不改變、流程不簡化，以及物資不隨時補充上來，所有基層同仁累翻、忙翻了，也無法解決居家隔離的問題，而且面對居家照護更要細膩到位，請中央單位一定要聽進去基層執行的困境，唯有基層執行順利，才有辦法把所有事情做到位。

侯友宜建議，中央在政策調整過程中，應該要經常到基層聽聽第一線的聲音，他昨晚10點半到區衛生所視察，忙翻了，每個人電話打不完，今天的工作永遠做不完，經常造成DELAY狀況，再多的人力畢竟很多還是要專業的解釋，請中央多體諒基層的辛苦，並考慮居家隔離、居家照護民眾的心聲，希望他們第一時間能夠因簡化流程，快速接到相關電話的服務。

侯友宜說，當我們採取另一種方式，確診、居家隔離數目一定會往上，新北今天居隔1.6萬人，未來可能是2萬多，不斷往上衝，如不簡化流程、調整步伐，基層同仁無法執行與負荷，請中央一定要盡力改善這些問題，這才是大家並肩作戰、同心齊力，希望讓民眾感受到政府是有能力、可以做好的，不要讓民眾苦苦在家裡等，應該替民眾多想想、多做一點事。