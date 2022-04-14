為提高國內疫苗覆蓋率，台北榮民總醫院院長陳威明今呼籲長輩踴躍站出來打疫苗，並以家中4名年紀超過90歲的長輩為例，證明疫苗安全性與保護力，要大家不要再用「您甲飽沒？」當問候語，改用「您疫苗打了沒？」，盼能共同提升疫苗保護力。

陳威明今受邀到中央流行疫情指揮中心呼籲民眾踴躍接種疫苗，他以自己家中長輩為例，包含姨丈、阿姨、岳父等家人即便超過90歲，仍然勇敢接種疫苗，他也說，長輩們為接種疫苗，當初還在清晨六點多就起床排隊，打完後都很滿意，也都期盼能夠再打第四劑。

陳威明這四位親戚，分別為93、94、95、100歲，年紀加起來為382歲，他期盼能透過自家人接種證明疫苗安全性，鼓勵目前對疫苗仍然猶疑的長輩，積極出門打疫苗。

陳威明說，目前台灣第一劑接種率83.9％，打滿兩劑的為79％，打滿三劑的為53.2％，但75歲以上的接種率仍偏低，第一劑僅有77.7％，第二劑71.7，第三劑56.1％，北榮為刺激長者打疫苗主動出擊，所屬分院自4月14日起對院內65歲以上看診長輩主動關心與安排接種事宜。

根據北榮統計，門診病人中完整接種的僅佔65.7％，有15.2％的病患未接種第三劑，19％未完成兩劑疫苗接種，因此長輩若還未接種，會透過門診簡訊提醒通知，讓病患掛號時一併掛疫苗接種門診，未收到簡訊的長輩，也會在進入醫院時由現場人員提醒，願意接種者可在門診後直接轉至疫苗門診接種。

陳威明呼籲，經醫師評估後，鼓勵65歲以上長者盡早打疫苗，且應以打滿三劑為目標，但若家中長輩經勸說後仍不願打，其他成員就應負擔更重責任，打滿三劑疫苗才能保護到家人。