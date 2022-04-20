衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議今通過6～11歲兒童接種莫德納、青少年接種第3劑、高風險族群接種第4劑疫苗。針對家長最關注的11歲以下兒童，預計最快5月初開打。

歷經2小時討論，ACIP會議通過6～11歲兒童接種莫德納疫苗，以降低疾病防治措施（如停課）對兒童受教權及生理、心理發育的影響，並減少疫情傳播。專家建議接種劑數為2劑，間隔12周，接種劑量為成人劑量的一半（50微毫克）。

發言人莊人祥表示，今日會議中專家針對2劑間隔展開投票，但大家沒有懸念，考量要降低心肌炎風險，最終決定將間隔由4周拉長至12周。指揮中心接下來會先做校園的調查，至少需要1周時間，加上教育局、衛生局要做準備，預計最快5月初開打，由地方政府衛生局指定合約醫療院所及安排校園接種。

至於12～17歲青少年族群，ACIP委員建議，完成基礎劑接種，且無發生嚴重不良反應者，可於最後1劑基礎劑接種後5個月接種追加劑。莊人祥表示，由於多數青少年接種時間介於12月下旬～1月下旬，預計最快5月下旬～6月下旬就能開始接種追加劑。

另外，針對65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，ACIP也通過開放接種第2次追加劑。其中，65歲以上長者、長照機構住民是接種第4劑，而18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者則是接種第5劑。

這些免疫不全、免疫力低下的對象包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者。

對於第2次追加劑的接種時間，ACIP建議與第1次追加劑間隔5個月後接種。不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種莫德納疫苗半劑量(50 微毫克)、BNT疫苗全劑量，或蛋白質次單元(如高端、Novavax) 疫苗全劑量。莊人祥表示，這些對象多數在1月以後開打，預計第4、第5劑的開打時間將落在6月以後。

因應兒童莫德納疫苗開打在即，莊人祥表示，目前國內儲備的莫德納疫苗有50幾萬劑，接下來也會陸續有疫苗到貨，預計月底還會進口100多萬劑。指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。