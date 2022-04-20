我國新冠重症出現首例2歲童死亡個案，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今將召開會議，討論兒童新冠疫苗接種事宜。台大公衛學者陳秀熙認為，從數據上看輝瑞疫苗對預防重症非常有效，任何疫苗政策都應盡量讓大家能選擇，當一款疫苗出現副作用時，才能讓醫師有更換的選擇，這是未來疫情邁入流行期可做更好的部分。

陳秀熙指出，根據國際臨床資料顯示，5至11歲兒童接種兩劑輝瑞疫苗後，不論何種病毒株，皆可降低46％的急診機率；針對Omicron病毒則可降低51％的急診率；美國自去年7月1日起至今年2月17日的一份報告也顯示，在1185名兒童患者與1627名對照組中，接種輝瑞疫苗後防住院效益可達68％。

台大公衛學院兼任助理教授許辰陽表示，目前國際間最大筆兒童接種輝瑞疫苗統計共有800萬人，其中出現4249名不良事件，僅有100名出現嚴重不良反應，11名兒童發生心肌炎，已有7人康復、4人治療中，心肌炎發生率為每10萬人0.1375，可列為極為罕見。

許辰陽說明，兒童常見的輝瑞疫苗注射部位不適包含疼痛、腫脹、發紅、搔癢等；全身性不良反應則以疲勞為最大宗，其次依序為頭痛、發燒、肌肉痠痛、發冷、腹瀉、噁心、嘔吐等，多數發生於第二劑，與成人副作用差不多。

至於莫德納疫苗，許辰陽根據歐盟資料指出，接種一劑的無症狀保護效益達62％，有症狀感染保護效益74％；接種兩劑的無症狀與有症狀感染保護效益皆達到70％以上；副作用方面則還未出現心肌炎與心包膜炎，不過莫德納是近期才開始用於兒童，統計數據較不足，後續是否會出現心肌炎與心包膜炎仍有待觀察。

陳秀熙表示，為避免新北市2歲兒童事件再度發生，任何疫苗政策都應朝向讓大家能夠選擇的方向提前部署，這樣才能讓真正需要疫苗的族群，藉由醫師引導，讓家長、醫師一起做出最好的決策，這是未來病毒邁入流行期我國可以做更好的部分。