中央放寬停課標準引發爭議， 新北市長侯友宜今主持市政會議會受訪表示，新北市除了尊重中央的一致性標準以外，也列了幾項最重要的參考因素來做好彈性應變的機制，要考慮健康的因素，有沒有打疫苗兩劑，也要考慮經濟因素，家長有沒有辦法照顧，更重要學習的效果，由校長當總指揮官，來做好防疫以及學生的居家照顧，並評估低風險就採取實體上課，高風險採取線上上課。

侯友宜說，面對昨天中央跟地方都有討論出一套的停班停課的標準，每個地方也許狀況都不太一樣，教育局會跟區公所、衛生局來並肩作戰，隨時做好彈性應變，那中央的原則我們尊重，但是地方一定會做好風險彈性應變處理。

教育局長張明文補充，即日起以「新暫停實體課程標準」作為暫停實體課程標準，以確診個案為核心，其接觸者暫停實體課程配合疫調，班級有密切接觸者暫停實體課程10天，無密切接觸者恢復實體課程；全校有1／3以上班級或全校達10班以上暫停實體課程10天，該校得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康檢測。

教育局11日召開全市校長臨時會議，說明新北市校園防疫應變作業計畫，未來每週四邀集本市九大分區校長、家長協會、教師會召開教育防疫應變小組會議，張明文說，教育局準備後新北市學校及補習班、安親班、社大的名冊，配合如有確診者的疫調。

而衛生局也已向中央申請20萬快篩劑，將用在校園及高風險區域。