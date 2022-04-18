新竹縣18日最新疫調，竹北市興隆國小有2名學生確診，該班自暫停實體授課到25日，因接觸者班級達教育部暫停實體課程標準，19日全校暫停實體授課1天，待採檢結果出爐。凱荻補習班和樂獅興隆分校因興隆國小確診生就讀，分別暫停實體課程到25日和21日。其他暫停實體授課學校、班級數及日期如下。

竹北市：薇恩幼兒園2名學生確診、新社國小1名學生確診、六家國小1名學生確診及該生就讀的育澤補習班，該班暫停實體課程到24日。博愛國小1名學生確診和該生就讀的華聖頓美語班，該班分別暫停實體授課到22日和21日。

新豐鄉：新豐鄉松林國小2名學生確診，各為獨立個案，因居家隔離者班級已達教育部暫停實體課程標準，全校暫停實體授課到25日，確確診生就讀的小博士幼兒園課後照顧班暫停實體授課課到23日，學府補習班暫停實體授課到22日。

山崎國小3名學生確診，其一密切接觸者相處班級超過10班，全校暫停實體授課到25日，小狀元補習班3個班級暫停實體授課至24日。聚集德非營利幼兒園10名同班幼生確診，該班暫停實體授課到21日。忠孝國中1名學生確診，新豐國小1名學生確診及就讀的牛津補習班班級，暫停實體授課到21日。

新埔鎮：北平華德福實驗學校1名學生確診，該班暫停實體課程到23日。

湖口鄉：信勢國小1名學生確診，該班暫停實體授課到21日。佳欣補習班1名學生確診，該班暫停實體授課到21日，採檢全為陰性。