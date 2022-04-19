苗栗縣政府18日晚間緊急宣布新增1例國小學童、2例幼兒園幼童確診，3名學童就讀的學校跟補習班，都將暫停實體課程，縣府也緊急造冊通知相關家長和學生到醫院PCR採檢。

苗栗縣政府衛生局晚上7點多，再接獲醫院通報，社區篩檢站有陽性個案，為竹南鎮10歲男童，目前就讀新南國小4年級，其案號及CT值未出，因在土城接觸4月17日外縣市確診者教練，到醫院篩檢站採檢確診，衛生局也立即通知同住國小6年級哥哥採檢，目前報告未出。

另外，縣府將近晚上8點再接獲2例確診，分別5歲、6歲幼童，相關案號及CT值也還未出，2童就讀竹南鎮康乃薾幼兒園，2人是今天公布竹南鎮39歲男性確診案36138的同住家人，居家隔離前採檢報告為陽性。

2名幼童就讀班級，暫停實體課程10天，4月29日恢復實體課程，幼兒園自4月19日起暫停實體課程3天。

縣府教育處也提醒學校、補習班及幼兒園密切關切師生的健康狀況，後續加強校園、補習班、幼兒園環境消毒及體溫測量，落實配戴口罩、保持社交安全距離，使用午餐隔板，也必須暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。