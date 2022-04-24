校園疫情緊繃，目前全國已有800所學校全校或部分班級暫停實體課程，教育部近日發文給給縣市教育局處及學校，從5月9日起，要求學校工作人員接種第3劑疫苗；如醫師不建議施打或個人因素無法施打者，須每周進行1次抗原快篩陰性後，始得提供服務。

校園疫情大爆發，到昨天為止，有172所學校採「全校」暫停實體課程，628校採「部分班級」暫停實體課程，總計已有800所學校受疫情影響無法正常上課，對教育體系的運作造成重大影響。

教育部近日發出公文，要求學校從5月9日起，提醒已接種2劑疫苗滿12周者，進入接種第3劑。新進人員於首次服務前倘未接種3劑疫苗者，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢測陰性證明。

教育部指出，學校工作人員若曾為確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立的解除隔離通知書者，可暫免檢具疫苗接種證明，惟應於解除隔離滿3個月後，依時程盡速完成接種3劑疫苗。

教育部說，若學校工作人員經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明或個人因素無法施打者，須每周進行1次抗原快篩或PCR檢測陰性後，始得提供服務。經醫師評估不適合施打疫苗者，快篩試費用由政府補助；因個人因素無法施打者，快篩試劑費用自行負擔。