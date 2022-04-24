基隆市政府致力推動公共化教保服務，今年8月起，將有5間職場機構設立教保服務中心，可收托2歲至未滿6歲幼兒，總計190名，就學費用也將同步調降500元。

基隆市今年度共有107間幼兒園，其中公立幼兒園共44間、非營利幼兒園共8間、準公共幼兒園32間、私立幼兒園23間。教育處長杜國正表示，近年推廣「校校有公幼」、「區區設非營利幼兒園」，並鼓勵合格私幼加入「準公共幼兒園」等政策，目前平價幼兒園比例已達78.5％，比例居北部都會區縣市之冠。

教育處指出，本市平價幼兒園比例自2014年迄今，已從39％大幅成長至78.5％，今年公立幼兒園將再增加216個名額，未來公幼中簽率平均達90％以上，學童就讀近乎免抽籤。

另外，基隆市今年首度於5間職場機構設立「互助式教保服務中心」，包括陽明海運股份有限公司、基隆港務分公司、大武崙及瑞芳工業區服務中心、台電基隆區營業處、基隆水產試驗所，預計8月1日成立，可收托2歲至未滿6歲幼兒，共190名，收費比照非營利幼兒園，提供家長更多元選擇。

市長林右昌進一步表示，配合中央「0-6歲國家一起養」育兒政策，8月起，就學費用將再調降，本市公幼由每月1000調降至500元，非營利幼兒園調降至2000元，準公共幼兒園調降至3000元；另就讀私幼或家長自己帶的育兒津貼也從3500元增加至5000元起。

杜國正指出，現正於基隆幼兒園招生季，本市將於4月30日、5月1日舉辦111學年度公立、非營利招生登記，有需求家長記得依登記時間提出申請。