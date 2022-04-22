考量國小以下學童尚未接種新冠肺炎疫苗，台東縣教育處宣布台東縣國小及幼兒園縣內外之校外教學及跨校活動自4月25日起暫停，但體育競賽涉及國手選拔者不在此限；國高中校園防疫規範則維持目前現有相關指引，如有縣內外交流或是體育競賽，請學校審慎評估前往必要性，並提報防疫計畫。

為確保師生健康及守護校園安全，教育處宣布新防疫規範並於25日起實施：有關國小及幼兒園縣內外交流、賽事縣內外之校外教學及跨校活動暫停，但體育競賽涉及國手選拔者不在此限；若有特殊需求，應說明其必要性專案報府核准。國高中校園防疫規範則持續維持現有指引，如有縣內外交流或是體育競賽，請學校審慎評估前往之必要性，檢具防疫計畫報府核備。

教育處表示，4月22日全縣各級學校最新停課資訊，經統計截至目前為止共19間學校停止實體課，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

寶桑國中因有教職員確診，經調查接觸5個班級學生，已達該校1／3班級數，為確保安全該校全校4／22起停止實體課程至5／1。豐年國小，因有1名學生家長確診，該校四年級(1班)學生列居家隔離4／22天該班進行預防性停課1天。

另賓朗國小附設幼兒園因有學生確診，該幼兒園4／22起停課至5／1。三民國小和平分校1名學生確診，接觸班級達全校1／3，4／22起停止實體課程至5／1。另東大附小有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，該班已於4／21、4／22兩天採取預防性停課。

此外，校園暫停開放，室內課程全程戴口罩、若有洽公需求，需檢附「施打2劑疫苗之黃卡」或3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，但自5月9日起入校需檢附「施打3劑疫苗之黃卡」、建議若用餐無法保持適當距離，則使用隔板。若有未詳盡說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。