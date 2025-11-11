第23屆拳願明星格鬥賽將於下月27日開打，未演先轟動。前反骨男孩成員孫生將與拳願執行長秋偉同場對決，兩人在先前記者會上就火藥味十足。日前秋偉接受《中時新聞網》專訪，除了揭露合作拳賽內幕，也再次談及孫生過往性騷擾爭議，希望透過拳賽好好「教訓」對方一番。

獨家／怒揭孫生噁心性騷私訊 秋偉爆簽約拳戰內幕：要打Ｘ他

秋偉表示，從國中時期就知道反骨男孩非常紅，雖然自己並不愛看，但當時不少同學模仿帶有性暗示的用語，認為這類內容容易帶壞青少年，加上近年孫生不斷爆出性騷爭議，使他對孫生並無好感。他透露，在拳賽消息公布後，有受害者私訊他，表示當年年僅14歲，孫生就曾私約她至某飯店，但幸好她沒有如期赴約。秋偉指出，孫生事後雖然有道歉，但毫無誠意，令受害者仍感到不滿，因此希望能在拳台上替被害者出氣。

談到合作拳賽的細節，秋偉形容整個過程「混亂不堪」。原本早在一年前就簽約，但孫生後續頻繁追加訓練費、剪輯費及攝影車馬費等項目，溝通窗口不一致，經紀團隊與公司人員頻繁交錯，造成內部人力負擔沉重。他痛批，自家員工形同「保姆」一般，需要照顧孫生與其團隊的日常需求，根本是「巨嬰」。他也提到，孫生之前到館長陳之漢健身房練習期間，未告知自身狀況，練到出問題卻將責任推給他人，使整個合作過程非常痛苦。

秋偉要透過拳賽，幫受害者好好「教訓」孫生。（曾信翰攝）

對於是否後悔合作，秋偉坦言若能重來，他不會再與孫生合作。他透露，公司內部多數員工對此感到不滿，「員工私下都很氣，甚至開玩笑說拜託老闆打爆他。」雖語帶戲謔，但也反映出團隊對孫生態度與行為的強烈反彈。

第23屆拳願明星格鬥賽即將開打，孫生與秋偉的對決備受外界關注。拳台之外的爭議，也讓這場比賽在開打前就成為熱門話題。