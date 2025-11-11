知名Twitch實況主「赤鬼伯伯」以直率幽默的個人風格深受粉絲喜愛，沒想到近日卻因一場誤用帳號事件引發討論。近日赤鬼伯伯開播居然出現一名男性直播，讓粉絲傻眼「這誰？」、「赤鬼怎麼變男的？」赤鬼伯伯也因此被懷疑有戀情，對此，她也做出回應。

據悉，男實況主Joey近日誤用赤鬼伯伯的帳號開台，赤鬼伯伯11日拍影片解釋，她表示之前和多位實況主一起到澎湖旅遊，Joey曾向大家推薦一款適合戶外直播的App，當時順手借給她一支手機測試串流功能。怎料，Joey開台時忘記切換帳號，竟誤登赤鬼伯伯的帳號直播。突然「跨帳號開播」畫面被截圖瘋傳，也讓部分粉絲誤會兩人是否有「同居」或「親密關係」。

為平息外界揣測，赤鬼伯伯親自澄清，並在鏡頭前現場撥電話向Joey對質。Joey在通話中滿臉尷尬解釋：「我真的沒注意，那支手機裡有十個實況主的帳號，我就點錯了」赤鬼伯伯聽完哭笑不得，無奈回應：「你嚇死我跟聊天室了啦！」

事後，赤鬼伯伯再度發聲致歉，強調兩人之間沒有任何誤會或衝突，只是單純的技術烏龍。她也向粉絲喊話：「我沒想到大家會這麼震驚，真的很抱歉。」Joey也在Threads發文「今天不小心開錯台...聊天室...」網友則笑翻表示：「老哥真的要小心，赤鬼聊天室以前就潛藏戀愛粉」、「恭喜91，結婚的時候我會包紅包的喔」、「老哥真的要被赤鬼戀愛粉追殺ㄌ」。