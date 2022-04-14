主跑新北市政府的一名平面記者14日快篩陽性，PCR採檢晚間出爐也是陽性，Ct值14，但因該名記者14日上午曾出席新北市居家照護全面啟動記者會，與會的有新北市長侯友宜、衛福部長陳時中等首長，現場並擠滿大批媒體，新北市衛生局表示，因出席者都有戴口罩，將通知在場所有人進行自主快篩，侯友宜與衛生局長陳潤秋昨晚快篩結果出爐皆是陰性。

衛生局表示，新北市一名媒體記者14 日上午因症狀前往採檢，下午3時PCR結果出爐為陽性，Ct值15，衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，結果其中1人平面媒體記者快篩結果為陽性，該名平面記者14日上午曾參與新北市府記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此將通知參與該廠記者會所有人員進行自主快篩。

初步疫調，第1位陽性個案自12日起未進入新北市政府，另第2位陽性個案於14日上午曾參與新北市府記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此通知今早參與該場記者會所有人員，進行7天自我健康監測，期間如有不適症狀，則進行快篩採檢。至於與兩位媒體記者工作接觸的相關人員，目前均已安排採檢PCR，正在檢驗中，後續將持續進行疫調匡列。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、副秘書長朱惕之及衛生局長陳潤秋均已進行自主快篩，結果都是陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及發言人莊人祥今日亦出席該場記者會，距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前二人身體狀況良好。另為求謹慎，期間若無相關症狀，亦將於2日內進行快篩。