長榮航空關係企業工會發函中央流行疫情指揮中心，爭取讓打3劑疫苗的機組員，入境快篩陰性後即可免居家檢疫。（徐瑋鍠提供／陳祐誠傳真）

新冠肺炎疫情本土案例續刷新高，中央流行疫情指揮中心今表示本周將定案擴大打3劑免隔離的職業別，以確保社會基本運作正常。長榮航空關係企業工會發函給疫情指揮中心，爭取讓打3劑疫苗的機組員，入境快篩陰性後即可免居家檢疫，期待政府簡易政策能公平以對。

長榮航空關係企業工會理事長徐瑋鍠指出，至今年4月17日，全國疫苗接種人口涵蓋率為第1劑84.13％、第2劑79.35％、第3劑為55.13％；長榮航空機組人員完成2劑疫苗施打比例近100％，第3劑覆蓋為94％。

徐瑋鍠說，從2020年3月至今，機組人員配合政府政策進行防疫健康管控措施及居檢相關政策已超過2年，即使機組人員全力配合國家防疫政策，仍遭受就醫、生活等各方面的不便和歧視。社會政策的公平公正，為基本人權訴求，工會建請主管機關協助改善機組人員相關檢疫規範，並提出2點建議。

第一，入境第3國的機組人員返抵國門後（第0日）即執行快篩，檢測結果如為陰性則解除居家檢疫規定，直接進行7日自主健康管理，於第3、5、7日再進行快篩並回報健康狀況，以減少醫療資源浪費及減輕醫護人員負擔。

第二，機組人員服勤過程，包含於入境外站飯店期間，全程遵守相關防檢疫規範，若指揮中心對一般民眾入境國門之檢疫規範有進一步鬆綁措施，機組人員更應同步鬆綁。