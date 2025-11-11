胡宇威、李玲葦、姚以緹在公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）陷入「三角修羅場」，上演當代戀愛最危險關卡，當「現任小綿羊女友」撞上「魔王級前女友」，姚以緹笑言：「我的出場對艾蜜莉（李玲葦 飾）來說根本是核彈級別。」

姚以緹飾演前女友，一早起床穿著胡宇威的襯衫在廚房做早餐，還不斷暗示兩人過去共同記憶，狂踩李玲葦底線，忍不住在心中咆哮：「你們到底是前任，還是現任？」對於飾演「魔王級前女友」范湘一角，姚以緹強調：「范湘沒有那麼挑釁啦，只是開開玩笑，玩笑開大了，最後她還是很真誠地面對艾蜜莉。」她也坦言角色行為確實容易踩到現任底線，但也正因如此才更貼近現實戀愛的複雜與拉鋸。

姚以緹認為角色身為前女友雖然挑釁，但無意真的介入這段感情。（公視＋提供）

李玲葦面對男友的前女友現身，感情彷彿陷入「冰火兩重天」。（公視＋提供）

最令人好氣又好笑的「前女友幻想戲」也將登場，李玲葦不停幻想湯瑪士（胡宇威 飾）與范湘（姚以緹 飾）親密互動，不只上演八點檔式奪愛情節，還想像姚以緹霸氣回嗆：「謝謝你，讓我知道他還是愛我的。」讓李玲葦瞬間懷疑：「我到底在演哪一齣？」姚以緹回憶當時三人拍攝這段戲，忍不住大笑說：「要一直憋笑真的很難。」

對李玲葦而言，戀愛像極了甜膩又燙口的冰淇淋布朗尼，李玲葦覺得布朗尼是熱的，冰淇淋是冰的，「陷入感情是幸福的，但也會被燙得措手不及，心情真是『冰火兩重天』。」她更語帶無奈表示：「看到男友的前女友穿著男友的襯衫還幫忙做早餐，這真的不用演，誰看到都會不爽。」《好好吃飯2》第一部已在公視＋、LINE TV熱播中，第二部11日正式上線。