停課標準放寬，高中以下學校超過三分之一班級傳出確診才會全校停課。（圖／指揮中心提供）

停課標準放超寬！高中以下學校超過三分之一班級有確診才會全校停課，讓不少國小家長超擔心。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，完全沒打疫苗的國小生與打過疫苗的國高中生採取相同停課標準，應採取相關配套措施，也須考慮到這樣做是否會讓國小校園疫情失控？因為就算多是輕症，大量染疫也可能癱瘓兒童醫療，更別說可能由校園傳入家庭，導致更大一波的社區疫情。

謝宗學昨在臉書發文說，任何政策都需要有配套措施，先前的停課標準的確太嚴格，不符合疫情現況，在兼顧兒童受教權與雙薪家庭上班時間的背景下，逐步放寬校園停課標準是必要的，但適當的配套措施應該也要同步出爐，才可以讓家長們安心。

謝宗學表示，對於兒童是否要打疫苗，他的態度相對保守，雖然先前已開放讓國中以上的孩子打兩劑BNT，但開打的時候也提心吊膽了好幾個月，因此對於5至11歲的孩子是否要打就更保留了，主要是因為小孩的染疫重症率極低，加上對疫苗副作用的數據相對不足，而台灣在疫情上也還處在低流行率。

謝宗學指出，國小以下沒打疫苗的兒童與有接種苗的國高中生，採取相同的停課標準應要有討論的空間。若想鬆綁國小以下的停課標準，那就該考慮放寬接種疫苗的年齡層，給家長有是否讓孩子打疫苗的選擇權；此外，面對完全沒打疫苗的國小生，採同樣寬鬆的停課標準，是否會讓疫情在國小校園快速失控？即使幾乎是輕症也可能癱瘓兒童醫療系統，更別說病毒恐從校園進入家庭，造成更大規模的疫情。

謝宗學擔憂地說，雖然他本人對幼童打疫苗有所保留，但真的覺得想鬆綁國小的停課標準，應要讓家長有是否讓孩子打疫苗的選擇權，而他雖然贊成進式與病毒共存的方向，但希望可以放慢腳步，用時間換取空間，不希望跟他國一樣，用大規模且快速的疫情爆發，，被迫與病毒共存，換取正常生活的自由，因為其中的過度陣痛期，將是一段痛苦煎熬的過程。