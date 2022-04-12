台灣本土疫情持續擴大，超過200所學校淪陷，教育部今天宣布放寬停課標準，高中以下超過三分之一班級傳出確診才會全校停課，引發家長砲轟，對此教育部回應，表示若校方希望標準加嚴，可提報應變小組研議。

教育部長潘文忠宣布調整停課標準，引發大量家長反彈，不少家長認為12歲以下的國小學生根本沒有疫苗可打，質疑停課標準太過寬鬆，更不滿打完疫苗的打人可以分流或居家辦公，小學生卻要冒著染疫風險擠在教室內，相當不合理，灌爆教育部臉書。

對此教育部主任秘書廖興國表示，教育部有成立暫停實體課程實施應變小組，若學校或各縣市府有疑慮，想採用較嚴格的停課標準，都可以提報給小組進行研議。

教育部下午公布最新停課標準，校園內出現確診者足跡，若是個案授課、修課情況，先暫停實體課程1至3天，等待疫調結果出爐，若有密切接觸者，暫停實體課程至篩檢結果出來，反之則可立刻恢復上課；若為個案接觸人員，則是居家隔離病篩檢，反之也立刻恢復實體課程。