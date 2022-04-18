教育部放寬全台各校停課標準，台北市也不斷出現學校有停課的情形，多所學校實施預防性停課，台北市18日共有92校單班或全校停止實體上課，多達3萬3000多名學生受影響，比起上周五增加近4.5倍。

北市也在上周五配合中央微調停課標準，確診或接觸者所屬班級分布達該校1／3或超過10班，全校停課，天數則由校方彈性決定，但卻出現家長抱怨指出，孩子就讀不同學校，各校的停課時間不同調，造成家長困擾，整死爸媽。

另外，北市從幼兒園到高中陸續傳出學校有師生確診，像是北市大佳國小全校自今日起停課3天，預計4月21日復課；北市光復國小則是全校暫停實體課程7天，遇到假日剛好4月25日復課，各校出現不同調的情形。

家長說，兩個孩子就讀不同學校，回學校上課的時間不同，很困擾，還會送錯孩子上課，政府看似讓學校自由彈性調整，但應該也統一的做法，而不是各校不同調，家裡孩子多，如果都讀國小，這周哥哥不用上課，下周又換妹妹，那家長到底要請多少天防疫假，不可能把孩子單獨丟在家。

另外，還有家長抱怨指出，孩子讀高三即將面臨統測，擔心孩子染疫無法考試，幫孩子請假在家，面對地方和中央模擬兩可的政策很無奈，人心更加不安。