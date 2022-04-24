教育部國教署自110學年度起試辦「高級中等學校性別平等教育課程推動特色學校計畫」，藉由學校規畫發展性平教育特色課程，融入相關課程教學，提升性平教育教學成效。教育部111學年將持續補助全國高級中等學校辦理性平教育特色學校計畫。

「性別平等教育」為12年國民基本教育課程綱要總綱內19項融入議題之一，學校依其辦學特色及優勢，發展學校本位性平教育課程，將有效落實性平教育推動。

教育部國教署說明，「高級中等學校性別平等教育課程推動特色學校計畫」是以學校為主，透過跨組室及跨科合作，將性別平等教育融入正式課程、非正式課程／潛在課程，且課程發展符合性別平等教育法及12年國教精神，提升學校師生性平教育素養。

台中市明德高中以性平教育知識大會堂及閱讀金頭腦等，透過系列競賽活動，讓學生提升性平意識及知能；而高雄市中山工商以辦理團體活動及教案甄選活動融入性平教育，因校內有東南亞各國僑生，分別規畫符合學生需求的性平教育增能學習，顯現學校推動性平教育用心程度。

教育部國教署表示，期望藉由推動辦理性平教育特色學校計畫落實將性平教育融入課程，及發展學校本位性平教育特色課程，推展其實施成果，擴大影響力，讓性平教育在校園內扎根。