台南大學附小退休教師王世杰，每年邀民眾認養「幸福芒果」寄送到育幼院與教養院；今年他又有新點子，自掏腰包製作「幸福芒果冰」，預計要送出1萬盒冰淇淋給各地育幼院、教養院，但因冷凍宅配費用高，他在臉書上徵求快遞「愛心大使」，短短幾天內就有10多人響應。

王世杰老家在玉井有座芒果園，他命名為「星光果園」，開放學校、社團免費採果，許多小朋友都曾在此「大自然教室」度過快樂的食農課程。2013年起王世杰推出幸福芒果活動，邀民眾認養芒果，由他寄送至育幼院與教養院，已經送出上萬箱芒果。

不過由於王世杰膝蓋受傷，經營果園吃力，前年有意出售果園，在與各界好友討論後，果園一半改成開放認養方式，自己留下1公頃多經營，去年在大家的支持下，芒果義賣了25萬元，捐給台東基督教醫院原民急難救助基金，也募集了100箱芒果給辛苦的東基醫護人員。

王世杰說，今年台南芒果開花結果率偏低，幸好他的果園很爭氣，結果率創新高；此外，他得知成功大學教授蘇文珏創立的PTWA協會專門辦理及教導弱勢偏鄉學生科學營隊及程式設計課程，面臨經費上的壓力，所以今年果園芒果部分義賣經費，將用來支持PTWA協會，為偏鄉孩童教育盡心力。

除了持續義賣幸福芒果，王世杰今年買了一部冰淇淋機，新推出幸福芒果冰，原料只有鮮奶與芒果肉，預計要送出1萬盒芒果冰淇淋給教養院、育幼院的弱勢小朋友。因為王世杰念書時是特殊教育智能異常組，對這些院生有特別感情。

由於芒果冰淇淋冷凍宅配運費較高，王世杰日前在臉書上徵求「愛心大使」幫忙快遞，已有10多人響應，遠送至南投、高雄、彰化，包括台南瑞復益智中心、六龜育幼院等10個單位已贈出1400多盒，還有人主動贊助鮮奶費用，也有很多人排隊等的當下一批幸福芒果冰的快遞「愛心大使」。