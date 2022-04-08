受連續低溫及降雨影響，台南市芒果著果情形不佳，農損嚴重，行政院農業委員會8日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，每公頃救助9萬元，凡符合此項災害救助資格的農戶，4月9日至4月18日止，可向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

台南市農業局長李建裕表示，此次公告改良種芒果災損每公頃救助9萬元，符合資格的農民，可向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。