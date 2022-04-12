農委會農糧署今（12日）公告二崙鄉西瓜為3月鋒面遲發性農業天然災害現金救助地區，申請日期13日至22日，損害率達20％以上，每公頃救助6萬元，未達20％不予救助。（周麗蘭攝）

雲林蒜頭三月底受間鋒面大雨損害，農委會公告全雲林縣蒜田為現金救助區，免勘查損失率，申請日昨（11日）截止，共5204公頃申報，占全縣蒜頭種植面積5628公頃的92％，救助金額達1億8734萬元。

雲林縣蒜頭占全台產量9成，3月中旬後開始採收，3月下旬卻下間歇性大雨，對即將採收的大蒜造成極大損傷，散瓣、腐爛都有，延遲性損害率續傳出。

農委會1日公告全縣雲林縣大蒜現金救助及低利貸款，受理期限是2日至11日，蒜農搶收面積超過5成，農委會農糧署8日再公告免現勘損失率。

雲林縣府農業處統計全縣共有5204公頃申報救助，以每公頃3.6萬元救助金額計算，將獲1億8734萬元。去年（本期）雲林縣各鄉鎮申報種植的蒜頭面積是5628公頃，申報損害的面積占92％。

農委會8日公告「免勘損失率」的原則是3月26日以後採收者由農業試驗所依雷達影像提供具種植事實田區，送農糧署轉交基層公所認定；24、25日採收的蒜田區由農民提供大蒜過磅單舉證予以認定，小面積種植田區若無過磅單，應洽村里長提供種植及採收日期證明予以認定。

雲林縣農業處代理處長蔡耿宇指出，該處派員勘查各鄉鎮蒜田，損失率介於26％到30％，今年收成量原本就不如想像多，加上大雨損傷失收，行情看好，目前台北市場乾蒜頭每公斤70元。

二崙鄉西瓜也受大雨損害，有些根部龜裂，有些開花未結果或裂果，雲林縣府勘查損失率20％以上，函文農委會達現金救助標準。

農委會農糧署今（12日）公告二崙鄉西瓜為3月鋒面遲發性農業天然災害現金救助地區，申請日期13日至22日，損害率達20％以上，每公頃救助6萬元，未達20％不予救助。