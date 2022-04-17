雅典國家天文台（National Observatory of Athens）表示，希臘南部基西拉島外海當地時間16日晚間8時發生規模5.0地震，震央位於基西拉島西南西方46公里處，震源深度67公里。

基西拉島（Kythera）位於希臘南部伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula）東南端馬里阿角（Cape Maleas）外。

目前未傳出人員傷亡或財物損害消息。（譯者：劉學源）1110417

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