希臘南部基西拉島外海規模5.0地震 未傳傷亡損害 05:492022/04/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雅典國家天文台（National Observatory of Athens）表示，希臘南部基西拉島外海當地時間16日晚間8時發生規模5.0地震，震央位於基西拉島西南西方46公里處，震源深度67公里。 基西拉島（Kythera）位於希臘南部伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula）東南端馬里阿角（Cape Maleas）外。 目前未傳出人員傷亡或財物損害消息。（譯者：劉學源）1110417 寒流釀草莓農損嚴重 中市今起受理申請天然災害現金救助 大雨損害雲林蒜頭超乎預期 農委會公告全縣現金救助 #西拉 #希臘 #0地震 #未傳 #損害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太陽系外訪客 美太空司令部證實星際流星造訪地球 17:472022/04/16 科技 希臘總統確診 症狀輕微居家隔離 21:092022/04/13 國際 時論廣場》政府應負起停電損害賠償責任（翁曉玲） 18:362022/03/17 時論廣場 陸外交部：反對制裁立場明確 敦促美勿損害中方權益 16:512022/03/16 兩岸 減少CRPD損害 滕西華：強制治療改採法官保留、預立醫療決定 16:132022/03/21 生活 王毅：若台灣問題處理不好 將損害中加關係 04:102022/04/07 焦點新聞 剛結束土耳其行程返國 希臘總理確診COVID-19 20:412022/03/14 國際 法將與希臘等國展開人道救援 自馬立波撤出受困者 14:132022/03/26 國際 台南崎內國小轉型藝術園區招商不順 地方籲先開放供民眾運動 18:592022/04/11 寶島 雲林9成2蒜田申請災害救助 5204公頃將獲1.8億元 16:382022/04/12 生活 桃園建商鋼筋不符設計圖 判賠8戶775萬 04:102022/03/24 地方新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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