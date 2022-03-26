法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天說，法國將與土耳其和希臘聯手展開「人道救援行動」，從遭俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭城市馬立波（Mariupol）撤出民眾。

法新社報導，馬克宏在布魯塞爾參加歐洲聯盟（EU）峰會之後說：「我們將與土耳其和希臘合作展開人道救援行動，撤出所有想要離開馬立波的人。」

他說：「我將在48至72小時內與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）展開新的討論，以敲定細節並確定執行方式。」

馬克宏說，他希望「盡可能救出最多的人」，期望「能在未來幾天」展開撤離行動。

馬克宏說，法國官員今天跟馬立波市長通話，得知還有15萬名居民受困，「情況危急」。

馬立波當局已表示馬立波市有2000多人死於戰火，今天又說，俄軍上週對一座有平民避難的劇院發動攻擊，恐怕已造成300人喪命。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110326