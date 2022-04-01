雲林縣各鄉鎮最近採收的蒜頭因吸水過多導致爆裂，變成散瓣狀況嚴重。（周麗蘭攝）

雲林縣蒜頭正逢收成期卻遇上間歇性大雨沖刷，加上農業缺工，蒜田來不及採收，各鄉鎮蒜田都發生蒜頭吸水爆開狀況，雲林縣府日前緊急勘災，申請全縣蒜田損失達20％者進行現金救助，農委會今（1日）公告辦理雲林縣大蒜現金救助，每公頃3萬6000元。

三月下旬間歇性大雨對雲林縣大蒜造成的損害大於預期，一開始僅土庫鎮、東勢鄉傳出較嚴重災損，但延遲性損害陸續傳出，縣府昨（3月31日）到全縣各鄉鎮市試拔，蒜球爆開變成散瓣的損害程度至少2成至3成，向農委會申請雲林縣大蒜全面現金救助。

農委會立刻於今（1日）公告辦理雲林縣大蒜現金救助及低利貸款，受理期限是４月2日至11日，例假日照常受理申請，申請地點為所在地公所。損失率達20％以上者，救助額度每公頃3萬6000元，未達20％％不予救助。

雲林縣農業處代理處長蔡耿宇表示，下雨又缺工，蒜頭來不及採收，土壤含水量過高，導致蒜球吸水裂開，味道重也較容易損壞，縣府勘查的幾個鄉鎮蒜頭都呈現爆裂狀況，昨（31日）立即函文農糧署建議全縣救助。

雲林縣蒜頭產量占全台9成，三月中旬開始採收，下旬正要進入盛採期，卻遇到間歇性大雨，還未採收的蒜頭在田間吸水過多裂開，未來幾天下雨機率高，蒜農擔心損傷加劇，這兩天即使泥濘也急著搶收，盡量減少損失。