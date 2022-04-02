農委會2日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計1億158萬元，且99％受災縣市為雲林。

農糧署統計，雲林縣損失1億86萬元占99％，台南市損失72萬元占1％。

農糧署統計，農作物被害面積1,167公頃，損害程度24％，換算無收穫面積280公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,144公頃，損害程度24％，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億86萬元，其次為改良種芒果。