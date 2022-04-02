3月霪雨 農業災損逾億元 20:562022/04/02 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會2日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計1億158萬元，且99％受災縣市為雲林。 農糧署統計，雲林縣損失1億86萬元占99％，台南市損失72萬元占1％。 農糧署統計，農作物被害面積1,167公頃，損害程度24％，換算無收穫面積280公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,144公頃，損害程度24％，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億86萬元，其次為改良種芒果。 霪雨致災農損近億元 雲林最嚴重 《國際金融》俄烏開打 特種保險損失恐高達350億美元 #公頃 #農糧署 #損失 #霪雨 #農業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蒜頭遇雨釀災 張麗善籲中央現金救助 04:102022/04/01 地方新聞 大雨損害雲林蒜頭超乎預期 農委會公告全縣現金救助 20:052022/04/01 生活 高雄雙捷運聯開案 招商 04:102022/03/31 財經要聞 玉里田間現稻熱病 花縣府投入百萬防制 04:102022/03/31 地方新聞 下營區推廣休閒農業 香草成新亮點 20:512022/03/31 寶島 番茄與他的產地 推廣宜蘭農特產 04:102022/04/02 地方新聞 青年安心優惠房貸利率若凍漲 台銀土銀利息損失將近10億 13:422022/03/30 財經 高雄雙捷運聯開首案O10／Y18招商 一次脫標機率極高 17:432022/03/30 財經 屏東洋蔥飆高價 農嘆產量減7成沒得賣 04:102022/03/31 地方新聞 看兩岸》大陸鄉村振興的台灣機會 00:052022/04/01 兩岸徵文 俄軍狂轟濫炸！烏克蘭驚人災損曝光 恢復要花15年 23:082022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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