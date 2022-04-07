農委會7日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計1億7,038萬元，其中又以雲林縣受創最重。

農糧署統計，雲林縣損失1億86萬元、占59％，台南市損失6,945萬元、占41％。

農糧署統計，農作物被害面積2,515公頃，損害程度21％，換算無收穫面積528公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,146公頃，損害程度24％，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億93萬元，其次為改良種芒果、龍眼及荔枝等。