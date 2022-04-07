3月霪雨農損逾1.7億元 20:332022/04/07 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農委會7日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計1億7,038萬元，其中又以雲林縣受創最重。 農糧署統計，雲林縣損失1億86萬元、占59％，台南市損失6,945萬元、占41％。 農糧署統計，農作物被害面積2,515公頃，損害程度21％，換算無收穫面積528公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,146公頃，損害程度24％，換算無收穫面積278公頃，損失金額1億93萬元，其次為改良種芒果、龍眼及荔枝等。 3月霪雨 農業災損逾億元 3月霪雨農損逾億元 雲林縣最慘重 #公頃 #農糧署 #損失 #霪雨 #農業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》俄烏開打 特種保險損失恐高達350億美元 16:282022/04/01 財經 霪雨致災農損近億元 雲林最嚴重 21:272022/04/01 財經 嘉科園區籌備辦公室揭牌 下半年招商 04:102022/04/04 地方新聞 網售肥料盛行農業局提醒須守法 違法開罰5萬起跳 09:092022/04/05 生活 雲林蒜頭採收嚴重缺工 受刑人協助採收幫大忙 14:172022/04/07 社會 高雄青梅盛產期 農業局即日起與家樂福合作 教導民眾DIY醃製第一手新鮮手採梅 12:472022/04/07 生活 惡犬緊咬2歲童 鄰居棍棒追打救人 04:102022/04/05 社會新聞 改善三寮灣淹水 南市擴增抽水設施 04:102022/04/05 地方新聞 卓蘭鎮果樹產銷班 獲全國10大績優 04:102022/04/05 地方新聞 新故鄉願景》綠色照顧站 農會結合長照與創生 04:102022/04/04 地方新聞 番茄與他的產地 推廣宜蘭農特產 04:102022/04/02 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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