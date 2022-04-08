農委會面8日指出，受3月下旬霪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至17時止，農業產物估計損失計2億373萬元，其中，雲林縣受創最重。

農糧署統計，雲林縣損失1億3,142萬元、占65％，台南市損失7,183萬元、占35％。

農糧署統計，農作物被害面積2,992公頃，損害程度21％，換算無收穫面積626公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積1,517公頃，損害程度24％，換算無收穫面積362公頃，損失金額1億3,150萬元，其次為改良種芒果、龍眼、西瓜及荔枝等。

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