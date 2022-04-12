雲林縣今（12日）新增確診2例，包括案28375的30歲男性，他的新北市友人在10日確診，他未被匡列隔離，但自覺喉嚨癢，醫院採檢確診，CT值16。另一案是7日確診的國小姊妹檔的媽媽（案28648），她在醫院照顧女兒，7日、9日篩檢都是陰性，11日轉為陽性，CT值16.6。

案28375的30歲男性清明節期間到新北市訪友，後來得知朋友（案27498）確診，自覺有喉嚨癢症狀，在家自行篩檢陽性，後來衛生所安排至醫院採檢，PCR陽性，目前收治於外縣市的集中檢疫所。

他在4月8日參加一個37人的旅行團到外縣市參訪，直到10日回到西螺鎮。

案28648是30歲母親，2個女兒（案26256、案26257）於7日確診在醫院就診，她陪同在醫院隔離，7日採檢陰性，9日出現喉嚨痛採檢仍是陰性，11日出現發燒、頭暈症狀採檢為陽性，CT值16.6。

國小姊妹檔的傳染源是新北市阿公（案25858），4月7日確診，CT值19，2個孫女被匡列隔離時，一個無症狀，一個喉嚨癢，但PCR均確診。