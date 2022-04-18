新北一名2歲男童因家人確診前往醫院採檢，返家等候結果期間高燒不退，家長多次尋求119、衛生局、1922，幾小時後才送醫急救，確診新冠肺炎合併急性腦炎，為國內首例兒童重症個案。立委直指，未來如每天新增上萬例，第一線人員恐難以負擔，呼籲中央盡速訂定SOP，讓地方有所依循。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在立院衛環委員會備詢時表示，該名2歲童送醫過程大約是2個鐘頭，因為衛生局需要個案確認狀況、連絡醫院，調派救護車也需要有適當裝備，更何況新北每天好幾百例，他們已經盡力了，整體時間還在合理的範圍內。

立委賴惠員質疑，如未來每天上萬名案例，該如何落實輕重症分流？第一線接電話的人又該如何因應？希望中央盡速統籌並交由地方執行，例如輕重症分流的SOP及判斷標準，不希望這個憾事再發生。

但近來又有民眾反映，一名男童在自主健康管理期間發燒，同樣被多方踢皮球。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，自主健康管理期間可在不搭乘大眾交通工具之下前往醫院，並沒有規定一定搭救護車或防疫計程車，未來會進一步研議1922提示如何就醫，如何有更快速或詳細的說明方式，避免大家覺得要轉接很多次。

目前全台已有多個縣市啟動居家照護，包括新北、高雄、宜蘭、基隆、花蓮，台北信義區試辦，以及桃園小規模啟動。羅一鈞提醒，目前有24小時緊急醫療遠距資源平台，可提供給居家隔離、居家檢疫及居家照護確診者使用，會加強宣導，讓民眾在居家期間不一定要靠打電話給衛生局或119，可以透過遠距平台連接119進行三方通話或轉介轉送。