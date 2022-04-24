基隆傳出有一名幼兒園學童確診，家長及共餐團體18日前往PCR採檢，但遲未有結果，一行人自行查詢才發現有17人確診，不知下一步該怎麼做。對此，衛生局回應，資料顯示有12人染疫，除2人沒有資料外，其餘已由人員通知，並未置之不理。

衛生局長吳澤誠表示，個案雖在18日採檢，但報告陸續於20至22日出爐，根據資料顯示，17人中有12人確診，其中2人查不到資料、5人正進行居家醫療照護、5人不服居家照護條件，將另外派案送往集中檢疫所或醫院。

基隆市長林右昌說，民眾被匡列心情難免緊張，但先前已說明PCR採檢結果第一時間由醫院通知，院方將資料上傳中央流行疫情指揮中心系統後，才會轉給地方衛生單位，並強調，確診一定由醫院通知，除非自行前往全民健保行動快易通查詢。

林右昌進一步指出，確診者案號皆由中央流行疫情指揮中心提供給地方，主要是讓市府機關進行疫調、疫情管控使用，本人不會知道。另外，現在衛生局沒有過多人力，市府協請警局配合相關疫調，民眾只要接到警局電話，正如同衛生局通知。