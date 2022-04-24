新北市長侯友宜在疫情說明會提出4個常見的疑問，並解惑說明。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜在疫情說明會提出4個常見的疑問，並解惑說明。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜在疫情說明會提出4個常見的疑問，並解惑說明。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜在疫情說明會提出4個常見的疑問，並解惑說明。（新北市衛生局提供）

近期確診人數、居隔人數暴增，民眾詢問問題也暴增，新北市長侯友宜今在疫情說明會提出4個常見的疑問，並解惑說明，他說，如快篩陽性，請盡速到鄰近社區採檢或到鄰近醫院檢查 ，出發前記得戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具。

侯友宜進一步說明，不能搭乘大眾交通運輸工具，可自行步行、自駕或請同住家人做好防疫下協助載送，並建議一起做進一步採檢，偏遠地區民眾如無同住家人，可撥打在地衛生所電話，請求派送防疫計程車。

而當接到醫院通知PCR是陽性時，請先隔離自己一人一室，戴口罩，保持窗戶通風，如有外送請不要接觸拿取，靜候衛生單位連繫通知。

至於等待PCR結果出來前，侯友宜提醒，必須外出時，避免出入無法保持社交距離或易近距離接觸不特定人士的場所，禁止聚餐、聚會及至醫院探病，並急迫醫療或檢查延後，若有急迫性醫療需求，應主動與地方衛生所連繫或撥打119、1922。