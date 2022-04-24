護理師在隔離衣上作畫，希望能和孩童互動減少抗拒與不安。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

護理師在隔離衣上作畫，希望能和孩童互動減少抗拒與不安。（小港醫院提供／高雄洪靖宜傳真）

本土疫情新增個案不斷突破新高，確診個案之中也含尚未接種疫苗的孩童，孩子們到醫院接受治療，每天面對穿著防護衣，全身包緊緊的醫護人員自然都會有一種陌生害怕的感覺。小港醫院護理師在防護衣上作畫，畫上一個個孩子們熟悉的卡通人物，雖然比不上專業，但一筆筆用心勾勒，希望能利用可愛的卡通圖案和孩童互動，減少抗拒與不安。

日前國內首例2歲幼童重症病逝消息傳出後，消息引發各界不捨。高雄小港醫院收治病患中也有孩童，有的因為身體不適，或是住進陌生醫院感到害怕，除了身體上的照顧，心靈照料同樣也不能忽視，因此小港醫院護理師開始想辦法如何能與孩童拉近距離。

護理長蔡素娟表示，治療過程護理師們穿著防護衣全身都包緊緊，對於孩子來說就是個陌生人，是一個出現他就要吃藥打針的人，蔡素娟說：「因此希望不要讓孩子看到我們都是痛，希望能有更多不同感受。」

因此護理師們親自在防離衣上作畫，有的畫上蠟筆小新、哆啦A夢、神奇寶貝伊布以及膽小狗英雄，甚至連佩佩豬和巧虎也都有，各個都畫得維妙維肖，希望能利用可愛的卡通角色，減少抗拒與不安，不少孩子也因此展開心房。貼心舉動不少人也紛紛留言「謝謝妳們的用心！」、「謝謝您們守護孩子們的健康，加油加油」