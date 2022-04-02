一名女網友在電影院前方的地上，看到疑似「停車防撞條」的東西，讓她很好奇這個神祕裝置的功能，不料，竟意外引起網友熱議，不少人開玩笑喊說，這是結界啦！可以防止螢幕裡的人跑出來。對此，內行網友則給出正解說，這是防止線，提醒民眾不要越界亂摸，以免設備不小心損壞。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上詢問說，有人知道電影院前方的地板上的東西是什麼嗎？乍看之下，有點像是停車防撞條，眞實功能究竟是什麼？

貼文引起網友討論，不少人開玩笑給出各種無厘頭的答案，「我以為是枕頭，電影看累了想睡覺可以去前面躺著看」、「防止螢幕內的人跑出來」、「其實那是個結界，怕電影裡的東西跑出來，像貞子那樣」、「輪擋阿，沒買到位子的人，可以開車進去看」、「5D的最新技術，飛車畫面，車會真的撞出來，當然要有輪檔」。

後來也有內行網友解答說，由於電影院或舞台上的銀幕，多是使用特殊材質與塗料製成，如果壞了或是沾到汙漬，修復與清潔的費用都很昂貴，因此才會設置「停止線」提醒民眾不要越界亂摸，看到快閃，以免設備不小心損壞。