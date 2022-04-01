台灣人妻發文分享，與日本老公逛好市多時，意外看到一款杏仁果飲料，下秒老公就神速搬了2箱到推車裡面，同時還不斷說著「以前很常喝！好懷念！」看著該飲品包裝上的日文字，原PO忍不住問這是什麼，沒想到老公下秒就把雙手上舉、單腳往後勾，讓她忍不住爆笑秒懂。貼文也引發網友熱烈討論，不少人大呼已經搬一箱回家了。

一名女網友昨在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》分享，日本老公逛好市多，看到架上有一款杏仁果飲，立刻搬了2箱到購物車中，還說這個在日本很紅，他以前很常喝，看到覺得好懷念，沒想到台灣的好市多也有賣。

女網友忍不住開口詢問，包裝上的日文字「アーモンド効果」是什麼？是品牌的名稱嗎？感覺從來沒有看過，是很有名的牌子嗎？結果老公立刻擺出一個姿勢，讓她秒懂。從畫面中可見，原PO老公將雙手像上舉，單腳往後勾，模仿「固力果跑跑人」。

許多台灣人肯定都認識「固力果跑跑人」，他是日本大阪道頓堀超級有名的廣告看板之一，不少人去大版旅遊的時候，都會特地繞過去和這個看板合照。

日本大阪超有名的廣告看板，不少觀光客會與之合照。（圖／shutterstock）

貼文引起網友暴動，不少人超懷念這款日本飲品。「天哪！我的最愛居然賣了，我都是整箱整箱的買，請問好市多賣多少？」、「好懷念，好市多竟然也進了」、「這超好喝！在日本很愛買」、「剛剛立刻買了一箱」、「小朋友一下午可以喝掉一箱」、「昨天看到有人搬了十幾箱，應該全家都是日本人」。

不過，也有網友表示，好市多進的這款是有糖的版本，對某些人來說可能太甜，且因為含糖所以喝多恐變胖，仔細思考過後，只能忍痛放棄，希望未來可以進無糖的。「是有糖的，所以我放棄」、「無糖還可接受，甜就卻步了，怕胖」、「熱量蠻高的，有加糖，看完熱量成份表後又放回去了」。