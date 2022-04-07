若有動物跑到頭上，普通人絕對會有感覺，下意識就是揮手將其趕走，不過日本近日出現一張奇特照片，一名西裝男站在路邊滑手機，豈料他的頭上竟站著一隻烏鴉，西裝男似乎絲毫不在意，彼此呈現一幕和諧的畫面，讓不少人看了哭笑不得。

日本網友@2chmeisure在推特分享一張趣照，並寫下「就算有烏鴉騎在他頭上，西裝男還是想先低頭滑手機」，畫面中可見一名身穿西裝的男子站在紅色郵筒旁，低頭專注滑手機，但他的頭上竟站著一隻烏鴉，腳爪抓住對方的頭髮，與男子一起看著手機。

有趣的是，西裝男表現非常淡定，只是靜靜地站在原地，也沒有伸手將烏鴉趕走，好像烏鴉是他的寵物一樣，有趣的畫面被分享至網路，吸引14.3萬人按讚。照片也被分享至臉書粉專「紀由屋」，不少網友表示「那是侍神」、「手機重要，而烏鴉只有『重』而已」、「西裝男一定在自拍」、「羨慕，我也好想烏鴉站在我頭上」。

烏鴉雖然叫聲很吵，不過被日本視為吉祥之鳥，在日本古籍《古記事》及《日本書紀》記載，首位天皇神武天皇曾在戰役中，獲得由天神派來的烏鴉幫助，而該隻烏鴉擁有三雙腳，被稱作「八咫烏」（やあたからす），烏鴉從此被日本當作「立國神獸」，而在日本街頭經常能看到烏鴉出沒，甚至做出一些無厘頭的舉動，吸引民眾注意。