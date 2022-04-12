日本政府內閣會議今天批准對俄羅斯入侵烏克蘭追加制裁措施，包括對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2名女兒等398人凍結資產，另從19日起禁止俄國伏特加等商品進口等。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、共同社報導，因俄羅斯持續侵略烏克蘭，且在烏國首都基輔附近殺害多名平民，日本政府內閣會議今天指出俄軍行為是不可容許的戰爭罪，通過對俄羅斯採取追加制裁措施。

內容包括對蒲亭的女兒卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）及瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）凍結資產，跟進已採取這項制裁措施的美國、英國與歐盟。

追加凍結資產對象還有俄羅斯下議院議員、軍方關係人士等共398人，以及國營企業等26個軍事相關團體、俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和第4大金融機構阿爾法銀行（Alfa Bank）。

此外，日本將從本月19日起禁止俄國汽車零件等機械類、部分木材產品、伏特加、酒類等38種商品進口，這是日本首度對俄羅斯採取禁輸制裁措施。另從5月12日起禁止對俄羅斯新增投資。

不過日相岸田文雄日前宣布禁止俄羅斯煤炭進口將採階段式進行，不在這次內閣會議批准的制裁措施項目內。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110412