在美國、英國與歐盟對俄羅斯巨富們發動「遊艇制裁」之後，有些愛惜富商為了保住自己的游艇，只能趕緊逃往不受制裁的港口。星期六，在制裁榜上列有大名的俄羅斯鋁業巨頭歐列格•德里帕斯卡（Oleg Deripaska）的豪華遊艇抵達土耳其，因為土耳其是地中海國家中，不會扣押俄國游艇的國家。

半島電視台(Aljazeera)報導，目擊者看到這艘全長73公尺長的遊艇「克里奧號」(Clio) ，抵達土耳其西南方的戈西克海岸(Gocek BAY)，此處是觀光聖地，港口有可供私人游艇停船的泊位。

克里奧號不是第1艘選擇土耳其水域做為避風頭地點的遊艇，在此之前，兩艘與俄羅斯石油業億萬富翁阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)有關的超級遊艇，就停靠在土耳其港口，阿布拉莫維奇曾經在伊斯坦堡行的烏克蘭-俄羅斯和平談判中露面，頗令人出乎意料。

土耳其是北約成員國，也是黑海邊的主要國家，他們不願在烏俄戰爭中明顯站隊，雖然支持基輔保衛家園，但也反對對莫斯科實施制裁的做法，連帶的就沒有跟進沒收俄羅斯億萬富翁財產的的措施。

畢竟，安卡拉相當依賴俄羅斯的能源和遊客，現在已成為俄羅斯有錢人逃避制裁的避風港，許多人投資了土耳其房地產。