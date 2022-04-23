俄烏戰爭將滿2個月，西方各國紛紛對俄祭出經濟制裁。台灣大學國際企業學系副教授盧信昌指出，俄羅斯擁有得天獨厚的天然資源條件，如今盧布已反彈回升回到戰前匯率；一旦俄羅斯總統普丁將盧布和黃金、石油、天然氣、礦產綁在一起，更能直接一招反制西方國家的制裁。

盧信昌今日（23）接受香港媒體《中評社》訪問表示，無論這場戰爭何時結束，盧布的基本價值，因為有俄羅斯的礦產資源支持，都必然是穩定的；待戰爭結束，只要俄羅斯沒被全世界排除在外，盧布反彈回升的速度還會更快。

盧信昌分析，俄羅斯維持盧布價值有著得天然資源的天獨厚優勢，故俄羅斯央行從很早就開始有計劃的，把俄羅斯的外匯大多改為儲備黃金，而非儲備美元或美國國債，另外還有俄羅斯本身的石油、天然氣和稀有金屬等戰略礦產。且一旦普丁將這些天然資源與盧布完全綑綁，反能重創西方各國。

對此，盧信昌分析，俄羅斯現在還能出口石油、天然氣，還有辦法從全世界取得部分必要物資，所以不管戰爭快慢落幕，盧布的價值都是穩定的；戰爭結束後，只要俄羅斯沒被全世界所排除，盧布的價值只會反彈回升更快。盧強調，德國與法國都無意讓戰爭更激化或惡化，美國、俄羅斯雙方僵持但總要坐下來談，故可斷言，盧布要再破底是很難的。