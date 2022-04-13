因隔夜美國通膨數據符合市場預估，一樣處於高水位，在大型類股帶領下，日股13日上演反盤行情。早盤結束時，日經指數收26,755.05點，漲420.07點或1.6%。東證收1,882.48點，漲18.85點或1.01%。

IwaiCosmo證券認為，市場對美國消費者通膨過於憂心，故前個交易日拋售持股。但事實上，這份經濟數據雖創40多年來最高，但沒有什麼很大的意外，故可見日股買氣又再回流。

權值股中，迅銷漲3.51%，軟銀也漲2.02%。電子族群中，東京威力科創漲2.76%，愛德萬測試也漲2.42%。另外，日本航運3傑全面走高，商船三井漲3.23%，日本郵船漲3.79%，川崎汽船更是漲4.08%。

日本便利超商羅森大漲8.89%，傳言羅森預定在2023財年之前，欲將把旗下百分之百持有的高檔連鎖超市成城石井(Seijo Ishii)上市。

鹽野義製藥重挫15.91%，消息指出，該藥廠正考慮不建議孕婦使用其新冠藥物，因為經動物試驗後發現，可能會導致胎兒發育異常。