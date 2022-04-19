周二日經指數盤中漲幅收斂，早盤僅以微漲作收，軟銀集團和迅銷下跌，以及投資人在財報季前轉趨謹慎，使大盤表現受抑。

日經225指數晨收漲0.12%，為26,830.82點，惟上漲檔數仍然遠超過下跌家數。

東證一部指數晨收漲0.37%，為1887.07點，33大類股普遍上漲。

晶片股一度帶領大盤走高，但仍不敵Uniqlo母公司迅銷和新創公司投資者軟銀集團下跌帶來的壓力。這兩檔股票合計讓日經指數跌掉約80點。

東證一部船運股大漲2.51%，表現最佳，延續一周前在10周低點觸底反彈的升勢。

服務類股跌0.58%，零售類股跌0.51%，表現最差。

在日經指數成分股方面，東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）追隨美國同業走高，分別上漲1.37%和2.05%，表現最佳。

迅銷和軟銀分別下跌2.39%和2.14%，給日經指數帶來最大的拖累。

機械製造商、日股領頭羊之一日本電產（Nidec Corp）本周四發布財報，為日股財報季拉開序幕。

市場亦密切關注聯準會5月會議決定，近來該央行決策官員發表的談話越來越偏向鷹派，市場已經為升息50基點做好準備。交易員表示，在這些重要事件到來之前，投資人對追高感到緊張。