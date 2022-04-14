在科技以及旅遊族群上漲帶動下，日經14日持續走高且漲勢延續到午盤，日經指數收27,172點，漲328.51點或1.22%，重回兩萬七關卡。同時，東證收1,908.05點，漲17.99點或0.95%。

分析師認為，日股前一日上漲是因為跌深後自然反彈，但14日則受隔夜美股收高，以及出現景氣復甦的跡象帶動。

快時尚大廠、同時也是Uniqlo母公司的迅銷，收漲2.14%。迅銷14日公布最新財報，不畏中國大陸疫情升溫，以及生產成本大增影響，截至8月底為止的本財年，全年淨利預估上修至1900億日圓，約15億美元，較元月估算的1750億日圓相比，增加約9%。

在隔夜費城半導體指數大漲超過2%之下，東京威力科創收漲1.83%，愛德萬測試漲1.76%，瑞薩電子更是大漲6.36%。

航空運輸類股表現脫俗，整體一度上漲3.86%。全日空漲3.6%，日航更是漲4.84%。另外，在旅行業者H.I.S.宣布，因疫情中斷兩年後，將重新推出夏威夷旅行活動，股價應聲上漲2.59%。